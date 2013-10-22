Создание логотипа для сайта по шаманизму

Для сайта шаманской тематики нужен логотип, включающий рисунок и название сайта.

Идея такая: в логотипе необходимо отобразить пребывание шамана в трех мирах – верхнем нижнем и среднем, может быть он будет держать бубен, окружен тотемными животными или что-то другое. Прообразы идей – картинки будут высланы при необходимости.

Нужен дизайнер, который сможет уловить идею и придумать интересный логотип, который отлично впишется в дизайн и тематику сайта. Пишите свои цены и условия работы.