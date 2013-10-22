Создание логотипа для сайта по шаманизму

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок215 просмотров
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Для сайта шаманской тематики нужен логотип, включающий рисунок и название сайта.

Идея такая: в логотипе необходимо отобразить пребывание шамана в трех мирах – верхнем нижнем и среднем, может быть он будет держать бубен, окружен тотемными животными или что-то другое. Прообразы идей – картинки будут высланы при необходимости.

Нужен дизайнер, который сможет уловить идею и придумать интересный логотип, который отлично впишется в дизайн и тематику сайта. Пишите свои цены и условия работы.

10 лет назад
vtopweb
Павел 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
flashikgoon777
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Андрей с задачей справился отлично. Полностю погрузился в нашу тему.
+++
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