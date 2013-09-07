Верстка дизайна сайта под IPB

Необходимо провести ре-дизайн сайта ilyinka3.ru. Интересуют услуги опытного специалиста. Заинтересованным лицам вышлю подробное техническое задание. Срок исполнения заказа - 1 неделя. В настоящее время сайт выполнен на modex. Указанная сумма подразумевает сдачу сайта под ключ. Можно разбить ...
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Требуется сверстать дизайн сайта для форума на IPB 3.x
То есть скорее всего нужно взять какой-то существующий Шаблон и под него сверстать дизайн.
Сам сверстанный сайт уже есть, откуда можно брать какие-то элементы.
Ну, и разумеется, имеется PSD.
Придется кое-что детально еще обсудить (блоки и так далее).
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