Верстка дизайна сайта под IPB

Требуется сверстать дизайн сайта для форума на IPB 3.x

То есть скорее всего нужно взять какой-то существующий Шаблон и под него сверстать дизайн.

Сам сверстанный сайт уже есть, откуда можно брать какие-то элементы.

Ну, и разумеется, имеется PSD.

Придется кое-что детально еще обсудить (блоки и так далее).