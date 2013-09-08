Дизайн шапки сайта на вордпресс

Необходимо провести ре-дизайн сайта ilyinka3.ru. Интересуют услуги опытного специалиста. Заинтересованным лицам вышлю подробное техническое задание. Срок исполнения заказа - 1 неделя. В настоящее время сайт выполнен на modex. Указанная сумма подразумевает сдачу сайта под ключ. Можно разбить ...
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Здравствуйте.
Нужно сделать дизайн шапки сайта интернет-магазина на вордпресс. С использованием темы для woocommerce cheope shop.
Какие исходные данные нужны ? Примерная стоимость ?
Тарас.
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