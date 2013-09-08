Дизайн шапки сайта на вордпресс

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать дизайн шапки сайта интернет-магазина на вордпресс. С использованием темы для woocommerce cheope shop.

Какие исходные данные нужны ? Примерная стоимость ?

Тарас.

10 лет назад
portativka1
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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