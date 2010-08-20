portativka1

Здравствуйте. Нужно сделать дизайн шапки сайта интернет-магазина на вордпресс. С использованием темы для woocommerce cheope shop. Какие исходные данные нужны ? Примерная стоимость ? Тарас.
Паращук Тарас portativka1portativka1
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайту интернет магазина нужен дизайн меню как у http://www.sikorsky.com Тематика сварочное оборудование и запчасти.3D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать шаблон для сайта на shop script. Дизайн главной страницы + внутренние.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
В связи с возобновлением работы, интернет магазина в команду нужен php программист. Требуется администрирование, устранение ошибок на сайте, подключение готовых модулей и создание новых. Работа удаленная, свободный график, оплата за проект или процент от продаж ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести две статьи с русского на английский. Статьи технические тематика физика электротехника Ниже даны ссылки для определения стоимости работы. Пишите стоимость. http://www.portativka.com/Princip-poluchenija-besplatnoj-jenergii-a-286.html http://www.portativka.com/Princip-raboty-cell-a-287.htmlПереводы18 заявокЗакрыт13 лет назад