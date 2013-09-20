Необходимо создать дизайн для фермерского хозяйства Бриф есть Просьба не беспокоить меня в личке и скайпе Пишите все сюда( я закрываю от всех ваши предложения) Граждане начинающие - прошу меня тоже не беспокоить! Вы должны рисовать сайты коммерческие и ...
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Добрый всем день!
Требуется нарисовать дизайн медицинского портала.
Сложных вещей там не будет. Наполнение преимущественно статейно\новостной, + некоторые калькуляторы и каталоги.
Если смотреть по примеру, то хочу что-то в этом роде, но с некоторыми изменениями\дополнениями:
http://www.fractalla.ru/rus/portfolio/web/medicus/
https://www.free-lance.ru/users/IT-LUXE/viewproj.php?prjid=2462922
Более детально ТЗ обсудим с кандидатом.
Оставляйте пожалуйста свои заявки, где укажите примерную цену и сроки.
Спасибо!
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