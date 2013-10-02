Дизайн одной страницы сайта китайского ресторана

Есть 10 инфографик разных 1. Они на англ. будет дан перевод на русский. Нужно, чтобы картинка сама инфографика была на русском. 2. Нужно будет вставить хедер компании которая сделала перевод. хедер везде одинаковый будет. пример инфографики http://netdna.copyblogger.com/images/copyblogger_infographic_1.png сроки. надо делать по ...