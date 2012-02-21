Портфолио
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
10 баллов
12 лет назад
Работой очень доволен. Все выполнено качественно и в срок. Кроме того принимал участие в обсуждение всех нюансов что упростило работу.
Ответный отзыв
С Владимиром отлично сработались, проект реализовали быстро и без проблем. Спасибо за сотрудничество!
$800
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали! Вежливый, исполнительный и ответственный дизайнер.
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрые и точные ответы на возникающие вопросы. Своевременная оплата.
$500
10 баллов
13 лет назад
Михаил отлично справился с заданием, выполнил все, что требовалось по ТЗ и даже больше, ровно в оговоренный срок. Хочу также отметить, что Михаил всегда был на связи, внимательно и терпеливо реализовывал все мои запросы и коррекции, разбирался в функционале сайта и предлагал свои решения по юзабилити и оптимизации интерфейса сайта. Предложенные им решения, полностью соответствовали моим ожиданиям. В общении Михаил очень вежливый и доброжелательный человек. Очень рад знакомству с таким дизайнером. Рекомендую всем, кто ищет качественного, ответственного и грамотного дизайнера.
Ответный отзыв
Максим отличный заказчик, очень благожелательный и интеллигентный.Честко рассказывает, что ему нужно, так что работать было на самом деле интересно. По поводу оплаты, так же никаких вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$600
10 баллов
13 лет назад
Отлично сработались, выиграл конкурс, исправно вносил поправки(которых было очень мало, т.к. сразу попал в точку со своим видением сайта). В отстутствии четкого ТЗ четко и быстро сверстал внутренние страницы (и это перед Новым Годом, когда все, наоборот, в предпраздничную спячку впадают). Грамотный, легкий в общении человек. Одно удовольствие работать с таким фрилансером.
Ответный отзыв
Вы хороший и ответственный заказчик, с которым очень приятно иметь дело. Спасибо, что выбрали именно меня.