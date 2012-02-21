Snegopad

Михаил Лутковский Snegopad

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн новостных сайтов, порталов, социальных сетей и интернет магазинов.

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Отзывы заказчиков

botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать страницу более "удобоваримой"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта под строящийся жилой комплекс
Работой очень доволен. Все выполнено качественно и в срок. Кроме того принимал участие в обсуждение всех нюансов что упростило работу.
С Владимиром отлично сработались, проект реализовали быстро и без проблем. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$800
10 баллов
12 лет назад
Дизайн интернет магазина цветов
Отлично поработали! Вежливый, исполнительный и ответственный дизайнер.
Алексей отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрые и точные ответы на возникающие вопросы. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
eastmann
Максим 
53 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Доработка дизайна сайта
Михаил отлично справился с заданием, выполнил все, что требовалось по ТЗ и даже больше, ровно в оговоренный срок. Хочу также отметить, что Михаил всегда был на связи, внимательно и терпеливо реализовывал все мои запросы и коррекции, разбирался в функционале сайта и предлагал свои решения по юзабилити и оптимизации интерфейса сайта. Предложенные им решения, полностью соответствовали моим ожиданиям. В общении Михаил очень вежливый и доброжелательный человек. Очень рад знакомству с таким дизайнером. Рекомендую всем, кто ищет качественного, ответственного и грамотного дизайнера.
Максим отличный заказчик, очень благожелательный и интеллигентный.Честко рассказывает, что ему нужно, так что работать было на самом деле интересно. По поводу оплаты, так же никаких вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
KolGoon
Борис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$600
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта строительной фирмы.
Отлично сработались, выиграл конкурс, исправно вносил поправки(которых было очень мало, т.к. сразу попал в точку со своим видением сайта). В отстутствии четкого ТЗ четко и быстро сверстал внутренние страницы (и это перед Новым Годом, когда все, наоборот, в предпраздничную спячку впадают). Грамотный, легкий в общении человек. Одно удовольствие работать с таким фрилансером.
Вы хороший и ответственный заказчик, с которым очень приятно иметь дело. Спасибо, что выбрали именно меня.
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