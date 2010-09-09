Сверстать сайт

Только Украина, деньги пересылаю ПриватБанком в гривнах.

Пишите сразу количество гривень и сроки. Плачу деньги только после утверждения вашей верстки, тогда же и ставлю отзыв.

Никаких предоплат.

Главную страницу я приатачил.

Все меню Вы можете увидеть, две кнопки под шапкой (Организаторы форума и принять участие) кликабельны.

По верстке:

Кроссбраузерная, валидная, блочная.

Работа со стилями.

Страниц будет около 8-9, при этом 3-5 однотипные.

По верстке важно чтобы элементы меню и списков можно было крутить в программе - в цикле.

Даю ПСД исходники, рассказываю что и как делать.