Сверстать сайт

$100
HTML-версткаЗавершен13 заявок395 просмотров
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Только Украина, деньги пересылаю ПриватБанком в гривнах.

Пишите сразу количество гривень и сроки. Плачу деньги только после утверждения вашей верстки, тогда же и ставлю отзыв.

Никаких предоплат.

Главную страницу я приатачил.

Все меню Вы можете увидеть, две кнопки под шапкой (Организаторы форума и принять участие) кликабельны.

По верстке:

Кроссбраузерная, валидная, блочная.

Работа со стилями.

Страниц будет около 8-9, при этом 3-5 однотипные.

По верстке важно чтобы элементы меню и списков можно было крутить в программе - в цикле.

Даю ПСД исходники, рассказываю что и как делать.

13 лет назад
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
den_di_den
Денис 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Очень хороший исполнитель, сделал все в очень короткие сроки, буквально за 1 день я получил все нужные мне страницы. Так же человек помог мне еще с одним проектом, за что получает премию и положительный отзыв. В будущем буду обращаться к Денису, советую и Вам.
проект оформлен качественно. Приятен в обсуждении
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