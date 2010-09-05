Обновить шаблоны

Добрый день Есть дизайн. Нарисована главная и внутренния. Нужно его сверстать на shop script, чтобы можно было на сайт залить СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО!!!! (без предоплаты, выберу исполнителем) ПИСАТЬ только сюда, не в асю и не в личку пожалуйста макет ...