Натянуть дизайн на Shop Script

Добрый день

Есть дизайн. Нарисована главная и внутренния. Нужно его сверстать на shop script, чтобы можно было на сайт залить

СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО!!!! (без предоплаты, выберу исполнителем)

ПИСАТЬ только сюда, не в асю и не в личку пожалуйста

макет прикрепляю главной страницы

Бюджет больше 100 не рассматривается, 100 максимальный потолок!!