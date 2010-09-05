Натянуть дизайн на Shop Script

HTML-версткаЗакрыт7 заявок157 просмотров
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Добрый день

Есть дизайн. Нарисована главная и внутренния. Нужно его сверстать на shop script, чтобы можно было на сайт залить

СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННО!!!! (без предоплаты, выберу исполнителем)

ПИСАТЬ только сюда, не в асю и не в личку пожалуйста

макет прикрепляю главной страницы

Бюджет больше 100 не рассматривается, 100 максимальный потолок!!

13 лет назад
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
web-maddy
Геннадий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$85
3 дня
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