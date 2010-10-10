Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Геннадий
web-maddy
web-maddy
33 года
Украина
/
Мариуполь
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Более четырех лет работы верстальщиком, валидно, кроссбраузерно, DIV, Table
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Николай Подлеских
Nikolay63
38 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
$4
10 баллов
13 лет назад
Добавить второй телефон в shop script
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар