web-maddy

Геннадий web-maddy

 
33 годаУкраина/Мариуполь
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Более четырех лет работы верстальщиком, валидно, кроссбраузерно, DIV, Table
Отзывы заказчиков
Nikolay63
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Добавить второй телефон в shop script
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!