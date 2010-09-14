Сверстать валидный шаблон Webasyst Shop-script

Требуется верстка с сохранением функционала для скрипта jokerboard3, такая же как poster123.com. Заявку приму от человека с опытом работы с этим скриптом. Писать в лс или в icq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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