Требуется верстка

Здравствуйте! у меня есть тема inspire(http://www.woothemes.com/demo/?name=inspire) ее нужно преобразовать в приложенное(поставка в виде файла фотошопа). т.е. структура полностью сохранена - нужно будет только аккуратно разрезать, сделать фоны и т.д. (работа только оп первой страницы) прошу указать стоимость ...
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Необходимо сверстать 4 однотипные страницы инструкции, по возможности - никаких внешних файлов, никаких подключений javascript и css, каждая инструкция полностью в одном html. Так же необходимо сверстать два блока маленьких. Примеры прикреплены. Блоки необходимо сделать срочно, инструкции в рабочем режиме. Пишите цену и срок.
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