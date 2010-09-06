Требуется верстка

HTML-версткаЗавершен5 заявок234 просмотра
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Необходимо сверстать 4 однотипные страницы инструкции, по возможности - никаких внешних файлов, никаких подключений javascript и css, каждая инструкция полностью в одном html. Так же необходимо сверстать два блока маленьких. Примеры прикреплены. Блоки необходимо сделать срочно, инструкции в рабочем режиме. Пишите цену и срок.

13 лет назад
bet-shop
Виктор 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с работой, прислал результат раньше ожидаемого времени. Очень профессиональный исполнитель, понимает все на лету и не задает лишних, отнимающих время, вопросов. Рекомендую как надежного исполнителя.
Сработались. Хороший заказчик, за доп.работу без проблем доплатил, с оплатой - без проблем, как и договаривались. Рекомендую :)
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