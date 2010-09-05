Изменение темы wordpress - inspire

HTML-версткаЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Здравствуйте!

у меня есть тема inspire(http://www.woothemes.com/demo/?name=inspire)

ее нужно преобразовать в приложенное(поставка в виде файла фотошопа).

т.е. структура полностью сохранена - нужно будет только аккуратно разрезать, сделать фоны и т.д. (работа только оп первой страницы)

прошу указать стоимость и сроки.

WordPress
13 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад