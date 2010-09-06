Приватный проект для he100885ldv

Верстка сайта с использованием js. Выпадание меню нужно сделать с помощью css. кроссбараузерность. Конкретно: FF 2-3. Opera 9-10, Chrome, ну, конечно любимая серия IE 6-8. Дивы или таблицы, не сильно важно (хотя предпочтения, конечно дивам :) ...
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Верстка и натяжка сайта.
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