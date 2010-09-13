Подправить верстку под Хром

Есть шаблон дизайна, его нужно сверстать и "натянуть" на скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На страничке http://bit.ly/9cPyfh в Google Chrome правая граница формы вопроса пропадает.
Нужно подправить эту ошибку.
Оплата вебманей, после сделанной работы.
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