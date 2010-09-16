Верстка 6-8 страниц небольшого интернет-магазина

Была поставлена достаточно серьезная задача - сделать не самую простую верстку за двое суток. Уже через 24 часа после передачи PSD файлов получил главную + пару внутренних страниц и был приятно удивлен качеством и чистотой кода. В течение двух-трех часов были внесены мелкие поправки и завершены остальные страницы, задачу можно было считать законченой и весьма успешно. Очень ответственный подход, по настоящему качественная работа, при этом вполне адекватная цена. Твердая 5+.