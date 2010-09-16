Верстка 6-8 страниц небольшого интернет-магазина

Задача — разработать HTML версию печатного календаря. На основе печатного календаря (PSD и AI исходники) разработать HTML-версию. От печатной версии HTML должен отличаться версткой (в печатной - мелкий текст, так просто не уменьшить, нужно заново ...
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Требуется качественная верстка на базе имеющихся PSD файлов. Все страницы прорисованы.
Верстка div'овая, должна корректно отображаться в IE6+, FF, Opera, Chrome, страницы желательно сделать максимально легкими.
Внешний вид главной страницы в приложении. Кнопка "Корзина" закреплена, т.е. перемещается когда пользователь пользуется прокруткой. При клике на нее выезжает блок с содержимым по аналогии с "Feedback" на сайте http://druck-deine-diplomarbeit.de/.
Сроки жесткие - 2 суток на выполнение.
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