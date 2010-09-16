Верстка 6-8 страниц небольшого интернет-магазина

HTML-версткаЗавершен8 заявок328 просмотров
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Требуется качественная верстка на базе имеющихся PSD файлов. Все страницы прорисованы.

Верстка div'овая, должна корректно отображаться в IE6+, FF, Opera, Chrome, страницы желательно сделать максимально легкими.

Внешний вид главной страницы в приложении. Кнопка "Корзина" закреплена, т.е. перемещается когда пользователь пользуется прокруткой. При клике на нее выезжает блок с содержимым по аналогии с "Feedback" на сайте http://druck-deine-diplomarbeit.de/.

Сроки жесткие - 2 суток на выполнение.

13 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Na2se4ka
Наталья 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$100
2 дня
Была поставлена достаточно серьезная задача - сделать не самую простую верстку за двое суток. Уже через 24 часа после передачи PSD файлов получил главную + пару внутренних страниц и был приятно удивлен качеством и чистотой кода. В течение двух-трех часов были внесены мелкие поправки и завершены остальные страницы, задачу можно было считать законченой и весьма успешно. Очень ответственный подход, по настоящему качественная работа, при этом вполне адекватная цена. Твердая 5+.
Было приятно сотрудничать. Четкое ТЗ + мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшую совместную работу
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