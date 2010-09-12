Переделка шаблона

HTML-версткаЗакрыт6 заявок374 просмотра
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Требуется переверстать шаблон для дле, необходимо при использовании div-ной верстки расположить контент в начале документа, при этом

визуально отображать его в другом месте страницы.

13 лет назад
CableMAN
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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