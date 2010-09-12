Переделка шаблона

Необходимо выровнять правый блок на сайте http://persona.bz/ , то есть поднять его выше. Предпочтение тем кто вилк цен не загибает, работы на несколько строк.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переверстать шаблон для дле, необходимо при использовании div-ной верстки расположить контент в начале документа, при этом
визуально отображать его в другом месте страницы.
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