Вставить рекламный баннер

Нужно создать 50-100 страниц уникального дизайна в html тематика - средства от прыщей, средства по уходу за кожей лица, средства от угрей, как избавиться от прыщей и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вставить рекламный банер под шапку сайта http://blf48.ru
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