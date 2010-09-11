Решить проблему с версткой.

Нужна помощь с версткой.

Нужно чтобы сайт получлися резиновым вниз, тоесть к примеру когда закидывает текст - высота увиличивается, чтобы сайт не вылезал на бакраунд.

Для знающих людей работы на 2 минуты.

Ошибку покажу, исодники скину или вы скажите что написать.

Оплата ВМР в разумных приделах.