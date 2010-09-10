Срочно сверстать простой макет прямо сейчас

Переделать страницы из одной категории недвижимости - в другую категорию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужно прямо сейчас в режиме онлайн >>качественно
Главную страницу и внутреннюю.
Еще раз отмечу, что макет чрезвычайно прост.
Нужен опытный специалист, чтобы не было проблем с кроссбраузерностью, не было переделок (с первого раза)!
Бюджет 30 вмз.
Сразу оставляйте асю!
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