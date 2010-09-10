Срочно сверстать простой макет прямо сейчас

HTML-версткаЗакрыт18 заявок305 просмотров
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Приветствую!

Нужно прямо сейчас в режиме онлайн >>качественно

Главную страницу и внутреннюю.

Еще раз отмечу, что макет чрезвычайно прост.

Нужен опытный специалист, чтобы не было проблем с кроссбраузерностью, не было переделок (с первого раза)!

Бюджет 30 вмз.

Сразу оставляйте асю!

13 лет назад
emegrishin
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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