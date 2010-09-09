Сделать кроссбраузерность (Joomla)

Всем привет!

Есть простой сайт на Joomla, нужно чтобы он работал во всех браузерах. Если быть точнее: в firefox - работает отлично, в internet explorer - работает но не на всех машинах, в opera - не работает галлерея.

Вот адрес сайта: http://vitaliybabiy.com

Жду ваших предложений: сроки и цена.

Убедительная просьба всех новичков и людей которые сомневаются в своих способностях - не беспокоить!

Я ищу только тех кто реально может сделать работу и сделать ее в оговоренный срок. Сроков буду придерживаться очень строго!

Есть уже печальный опыт дал работу новичку в итоге несколько дней потрачено в пустую.

Оплата только по факту выполненной работы, т.е. после проверки сайта на кроссбраузерность.

Варианты оплаты: webmoney, western union, банковский перевод