Сделать кроссбраузерность (Joomla)

ТЗ выложено по адресу: http://narod.ru/disk/23518889000/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.7z.html все повесить на джумлу срок - 3 дня (до вечера понедельника) дополнительно прикреплен файл с требованиями в своей заявке дайте ссылки на подобные работы пожалуйста, внимательно изучите задание и оцените свои силы в срок надо уложиться заказы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть простой сайт на Joomla, нужно чтобы он работал во всех браузерах. Если быть точнее: в firefox - работает отлично, в internet explorer - работает но не на всех машинах, в opera - не работает галлерея.
Вот адрес сайта: http://vitaliybabiy.com
Жду ваших предложений: сроки и цена.
Убедительная просьба всех новичков и людей которые сомневаются в своих способностях - не беспокоить!
Я ищу только тех кто реально может сделать работу и сделать ее в оговоренный срок. Сроков буду придерживаться очень строго!
Есть уже печальный опыт дал работу новичку в итоге несколько дней потрачено в пустую.
Оплата только по факту выполненной работы, т.е. после проверки сайта на кроссбраузерность.
Варианты оплаты: webmoney, western union, банковский перевод
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