Верстка сайта, привязка к админке.

HTML-версткаЗавершен5 заявок167 просмотров
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Есть макеты сайта в psd, все основные страницы.

Задача сверстать их и привязать сайт либо к бесплатной CMS либо написать с нуля.

Нужен человек верстальщик и программист в одном лице. Либо команда специалистов.

У претендента не должно быть отрицательных отзывов.

От вас. Цена срок и контакты.

Верстка сайта
13 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$200
10 дней
Эдик профессионал в своего дела, сверстал и привязал к адмике, понадобилось время, но результат отличный, буду в дальнейшем обращаться. Всем рекомендую как специалиста.
Работа с Пашей вызывала лишь положительные эмоции. Действительно рад был и общению, и выполнению всех задач, которые были поставлены. Оплата выполнялась незамедлительно. Рад буду сотрудничать далее :)
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