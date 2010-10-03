Верстка сайта, привязка к админке.

Есть макеты сайта в psd, все основные страницы.

Задача сверстать их и привязать сайт либо к бесплатной CMS либо написать с нуля.

Нужен человек верстальщик и программист в одном лице. Либо команда специалистов.

У претендента не должно быть отрицательных отзывов.

От вас. Цена срок и контакты.