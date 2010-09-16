Верстка на ДЛЕ или на двиг попроще

http://mir2030.info/b42cfeb4ec08.jpg

Картинка немного улучшена в цветах. в ПСД как-то блекло

Надо наверстать резину + оттенки другие (хотя бы как на картинке. Их код можно узнать в фотшопе пипеткой) Ну и цвет шрифта вместо детской неожиданности на темно-коричневый, наверное, сменим.

Двиг ДЛЕ. ну или че-нить попроще, но чтобы поддерживал модули метатегов и редактор.

Жду предложений. Пишите 447894796