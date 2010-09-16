Верстка на ДЛЕ или на двиг попроще

HTML-версткаЗавершен6 заявок162 просмотра
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http://mir2030.info/b42cfeb4ec08.jpg

Картинка немного улучшена в цветах. в ПСД как-то блекло

Надо наверстать резину + оттенки другие (хотя бы как на картинке. Их код можно узнать в фотшопе пипеткой) Ну и цвет шрифта вместо детской неожиданности на темно-коричневый, наверное, сменим.

Двиг ДЛЕ. ну или че-нить попроще, но чтобы поддерживал модули метатегов и редактор.

Жду предложений. Пишите 447894796

13 лет назад
revrated
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад
$60
2 дня
Сделал все хорошо. даже больше. чем просили. и качественно, несмотря на низкую цену. Спасибо за терпение))
Продуктивно по сотрудничали =) Буду готовиться дальнейшего сотрудничества.. Удачи Вашему Проекту!
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