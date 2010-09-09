Необходима вёрстка макета под SHOPCMS

HTML-версткаЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Опыт работы с данным движком обязателен, через несколько дней необходимо будет верстать ещё один макет под этот же движок, так что фактически это заказ на 2 верстки, указывайте сроки и цену за работу.

13 лет назад
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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