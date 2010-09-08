Нужна верстка

HTML-версткаЗакрыт16 заявок282 просмотра
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Нужно будет сделать ещё страницу корзины, её макет есть. Она почти такая же, как главная, только по центру изменения. Пишите цены и сроки. Цены - минимальные, денег мало. Предпочтение меньшей цене

13 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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