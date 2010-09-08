Нужна верстка

Требуется сверстать имеющийся макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 2 внутренние страницы. Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Для удобства переписки предложения лучше ...
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Нужно будет сделать ещё страницу корзины, её макет есть. Она почти такая же, как главная, только по центру изменения. Пишите цены и сроки. Цены - минимальные, денег мало. Предпочтение меньшей цене
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