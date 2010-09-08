Е-тренинг (создание обучающего веб-курса)

Здравствуйте, нужно доработать хтмл сайт: - заменить фон - переместить элементы - уменьшить размер элементов Подробное ТЗ отправлю на почту. Заявки отправляйте на [email protected] Срок - завтра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеющийся материал (текст и немного рисунков) надо разбить на страницы, добавить навигацию и встроить в систему дистанционного обучения (СДО).
Имеющиеся тесты (вопросы и выбор правильных ответов) также встроить, используя систему управления СДО.
Из некоторые рисунков (4-5) сделать простые анимации.
Текста всего около 180 тыс знаков.
Ответить всем не смогу- извините.
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