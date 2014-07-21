Верстка 2х страниц

HTML-версткаЗавершен4 заявки246 просмотров
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Нужно сверстать легкую страницу, чтобы контент внизу переключался без перезагрузки.

срочно

13 лет назад
buckster
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель, работу выполнил качественно и быстро
Замечательный заказчик! Адекватно и лоялно относиться к любым ситуацыям. Надеюсь на дальнейшее взаимосотрудничество!
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