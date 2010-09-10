Virtuemart чуть подправить верстку и настроить

HTML-версткаЗавершен1 заявка86 просмотров
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1)нужно чуть подправить шрифты, подправить верстку в корзине

2)Настроить на 1 пункт меню вывод всего товара со всех категорий

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Virtuemart
13 лет назад
trixer
Андрей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$15
2 дня
Отличный спец по джумле и виртуемарту. Результатом работы доволен))
С таким заказчиком приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременный отклик на вопросы, мгновенная оплата.
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