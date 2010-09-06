Переверстка шапки сайта МВД РБ

Здравствуйте!

Нужно выполнить небольшую работу, переверстать шапку сайта. Сайт уже старый, нужно поменять шапку. Задачу нужно выполнить до завтра, до 13:00 по мск. Работы мало, нужно сделать быстро и хорошо. Я выберу иссполнителя завтра с утра, соответвенно нужно чтобы человек был готов сразу работать. Сумма небольшая, т.ч. оплата в WMR по факту. Работа небольшая зато для МВД :) В случае удачной работы, возможны дальнейшие заказы, большие и не такие срочные :)

Макет и верстка: http://depositfiles.com/files/t7hlebuy8

Задача:

Нужно заменить шапку на сайте http://mvdrb.ru/. Верстка прилагается. Остальную структуру трогать не надо, только шапку. Прилагается исходник, и вид шапки при маленьком разрешении. Как видно, при большом разрешении тянется полоска под облаками, сами облака перемещаются к правому краю экрана.

В макете есть бегающая строка, она должна себя вести как в оригинале.

Кнопки, на главную и т.д., тоже. Серый вид фона кнопок есть в макете.

Полоса с видео фрагментами будет слайдером. Синие треугольники слева и справа будут кнопками. При нажатии на один из них картинки видеосюжетов будут смещаться. Причем, надо предусмотреть, чтобы у самой левой картинки была видна часть (сейчас там кадр, который видно частично, в последствии там будет картинка видео сюжета, нужно чтобы ее часть была не видна, перекрыта кнопкой.

Должно работать в браузерах ие от6, последних опере и файрфокс.

Строка про новости на на сайте, не является ссылкой, просто текст.

С уважение, Георгий

Ps: пожалуйста прочитайте задачу и просмотрите макет, если не сможете сделать ко времени не пишите, не тратьте мое время зря. Отзыв здесь будет оставлен в любом случае.