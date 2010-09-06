Переверстка шапки сайта МВД РБ

HTML-версткаЗакрыт1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно выполнить небольшую работу, переверстать шапку сайта. Сайт уже старый, нужно поменять шапку. Задачу нужно выполнить до завтра, до 13:00 по мск. Работы мало, нужно сделать быстро и хорошо. Я выберу иссполнителя завтра с утра, соответвенно нужно чтобы человек был готов сразу работать. Сумма небольшая, т.ч. оплата в WMR по факту. Работа небольшая зато для МВД :) В случае удачной работы, возможны дальнейшие заказы, большие и не такие срочные :)

Макет и верстка: http://depositfiles.com/files/t7hlebuy8

Задача:

Нужно заменить шапку на сайте http://mvdrb.ru/. Верстка прилагается. Остальную структуру трогать не надо, только шапку. Прилагается исходник, и вид шапки при маленьком разрешении. Как видно, при большом разрешении тянется полоска под облаками, сами облака перемещаются к правому краю экрана.

В макете есть бегающая строка, она должна себя вести как в оригинале.

Кнопки, на главную и т.д., тоже. Серый вид фона кнопок есть в макете.

Полоса с видео фрагментами будет слайдером. Синие треугольники слева и справа будут кнопками. При нажатии на один из них картинки видеосюжетов будут смещаться. Причем, надо предусмотреть, чтобы у самой левой картинки была видна часть (сейчас там кадр, который видно частично, в последствии там будет картинка видео сюжета, нужно чтобы ее часть была не видна, перекрыта кнопкой.

Должно работать в браузерах ие от6, последних опере и файрфокс.

Строка про новости на на сайте, не является ссылкой, просто текст.

С уважение, Георгий

Ps: пожалуйста прочитайте задачу и просмотрите макет, если не сможете сделать ко времени не пишите, не тратьте мое время зря. Отзыв здесь будет оставлен в любом случае.

13 лет назад
otvet
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Консультация профессионала по CSS + HTML

    Ищу очень хорошего специалиста, который разбирается в CSS на высоком уровне! Скачайте вложенный файл архив "template.rar" (в этом файле архиве будет два файла: "index.html" и "style.css" ) Необходимо объяснить (научить), как сбивать стили от вышестоящих классов! Необходимо, чтобы ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить верстку на сайте.

    Страничка сайта: http://films-online.tv/film.php При просмотре через Оперу и Хром кривит левый блок. Если туже самую страничку смотреть через Мозиллу и ИЕ - все нормально. Убираю из кода один div, в Мозилле и ИЕ все нормально, в Опере и ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта-цитатника

    Нужно сверстать дизайн сайта-цитатника. Разумеется, валидно и кроссбраузерно :) Пример самой сложной страницы в приложении. Есть ещё две других - они попроще. Просьба сразу указывать сроки и стоимость итоговой работы. Предпочтение будет отдаваться заявкам с меньшей ценой ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт

    $100

    Только Украина, деньги пересылаю ПриватБанком в гривнах. Пишите сразу количество гривень и сроки. Плачу деньги только после утверждения вашей верстки, тогда же и ставлю отзыв. Никаких предоплат. Главную страницу я приатачил. Все меню Вы можете увидеть, две кнопки под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $140

    Верстка сайта с использованием js. Выпадание меню нужно сделать с помощью css. кроссбараузерность. Конкретно: FF 2-3. Opera 9-10, Chrome, ну, конечно любимая серия IE 6-8. Дивы или таблицы, не сильно важно (хотя предпочтения, конечно дивам :) ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Надеть на amirocms

    Нужно надеть дизайн на Amirocms. Мануал: http://manual.amiro.ru/doc/integracija-dizajna/vvedenie дизайн примерно такой: http://i061.radikal.ru/1009/09/7cc353012051.jpg возможно еще изменится структура товаров,но в целом все довольно простенько за верстку 30$. СКолько за интеграцию?

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка

    Необходимо сверстать 4 однотипные страницы инструкции, по возможности - никаких внешних файлов, никаких подключений javascript и css, каждая инструкция полностью в одном html. Так же необходимо сверстать два блока маленьких. Примеры прикреплены. Блоки необходимо сделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение темы wordpress - inspire

    Здравствуйте! у меня есть тема inspire(http://www.woothemes.com/demo/?name=inspire) ее нужно преобразовать в приложенное(поставка в виде файла фотошопа). т.е. структура полностью сохранена - нужно будет только аккуратно разрезать, сделать фоны и т.д. (работа только оп первой страницы) прошу указать стоимость ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад