Вёрстка сайта-цитатника

Требуется сверстать 2 макета: внутренняя и главная + прикрутить jQuery галерею.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать дизайн сайта-цитатника. Разумеется, валидно и кроссбраузерно :)
Пример самой сложной страницы в приложении. Есть ещё две других - они попроще.
Просьба сразу указывать сроки и стоимость итоговой работы. Предпочтение будет отдаваться заявкам с меньшей ценой и лучшим портфолио :)
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