Вёрстка сайта-цитатника

Нужно сверстать дизайн сайта-цитатника. Разумеется, валидно и кроссбраузерно :)

Пример самой сложной страницы в приложении. Есть ещё две других - они попроще.

Просьба сразу указывать сроки и стоимость итоговой работы. Предпочтение будет отдаваться заявкам с меньшей ценой и лучшим портфолио :)