Подправить верстку на сайте.

HTML-версткаЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Страничка сайта: http://films-online.tv/film.php

При просмотре через Оперу и Хром кривит левый блок.

Если туже самую страничку смотреть через Мозиллу и ИЕ - все нормально.

Убираю из кода один div, в Мозилле и ИЕ все нормально, в Опере и Хроме кривит.

Пересчитал количество дивов - все на своих местах.

От вас цены и сроки.

Заявки скрыты.

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Новое:

Удаляю рейтинг из под фильма - все работает прекрасно.

Видимо косяк придется искать там.

13 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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