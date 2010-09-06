Подправить верстку на сайте.

Страничка сайта: http://films-online.tv/film.php

При просмотре через Оперу и Хром кривит левый блок.

Если туже самую страничку смотреть через Мозиллу и ИЕ - все нормально.

Убираю из кода один div, в Мозилле и ИЕ все нормально, в Опере и Хроме кривит.

Пересчитал количество дивов - все на своих местах.

От вас цены и сроки.

Заявки скрыты.

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Новое:

Удаляю рейтинг из под фильма - все работает прекрасно.

Видимо косяк придется искать там.