Необходимо переверстать макет для webasyst

Есть дизайн-концепт. Полностью утвержденный заказчиком. Есть готовая верстка.

Нужно сделать сборку для webasyst. Т.е. сделать всю Тему. Опыт работы должен быть обязательно!

Если нет опыта лучше не тратить мое и ваше драгоценное время.

Жду ваши цены и сроки. Идеально если сроки будут от 1 до 2 дней.

Подчеркну - Макет есть уже в сверстанном варианте, но не для Ассиста, а просто обычный сверстанный в хтмл.

Есть главная страница и внутренняя.