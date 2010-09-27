Необходимо переверстать макет для webasyst

HTML-версткаЗавершен3 заявки131 просмотр
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Есть дизайн-концепт. Полностью утвержденный заказчиком. Есть готовая верстка.

Нужно сделать сборку для webasyst. Т.е. сделать всю Тему. Опыт работы должен быть обязательно!

Если нет опыта лучше не тратить мое и ваше драгоценное время.

Жду ваши цены и сроки. Идеально если сроки будут от 1 до 2 дней.

Подчеркну - Макет есть уже в сверстанном варианте, но не для Ассиста, а просто обычный сверстанный в хтмл.

Есть главная страница и внутренняя.

13 лет назад
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
brswork
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Борис оправдал ожидание, он сделал все, несколько раз вносил коррективы. Спасибо за работу.
Тз понятное. Всегда на связи оплата в срок.
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