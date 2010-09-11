Пофиксить вёрстку для отображения в IE

Требуется поправить вёрстку(верстал я, но под IE не получается никак нормально) для нормального отображения в IE, как обычно прозрачность PNG (фоновых), ну и центр поправить, косяк есть какой-то. Работа в принципе простая, но надо знать все особенности вёрстки под IE, так что просьба несведущих не добавлять заявок.

Оплата на ваш вкус и цвет.

Макет не загружаю, ибо он уже свёрстан, поэтому смысла нету.