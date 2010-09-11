Пофиксить вёрстку для отображения в IE

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок161 просмотр
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Требуется поправить вёрстку(верстал я, но под IE не получается никак нормально) для нормального отображения в IE, как обычно прозрачность PNG (фоновых), ну и центр поправить, косяк есть какой-то. Работа в принципе простая, но надо знать все особенности вёрстки под IE, так что просьба несведущих не добавлять заявок.

Оплата на ваш вкус и цвет.

Макет не загружаю, ибо он уже свёрстан, поэтому смысла нету.

13 лет назад
pahom-ka
Антон 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WD-40
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Пообщавшись с Дмитрием, решили, что он сверстает заново. После обсуждения некоторых вопросов Дмитрий выслал отлично свёрстанный макет, за что ему большой плюс!
Совместная работа с Антоном оставила приятные впечатления. Оплата была своевременная. Рабочие моменты всегда быстро решались и безо всяких проблем.
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