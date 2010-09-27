Вэб-программирование, верстка любой сложности, сайты "под ключ".

В 2009 закончил СПб ГУАП по специальности "Программное обеспечение вычислительных систем" по направлению "Вэб-программирование". Отлично владею такими языками программирования как PHP, JavaScript (JQuery), HTML, XML, SQL (MySQL) а также технологией AJAX. Имею опыт работы в данной сфере 4 год (создание сайтов с нуля, доработка, продвижение и администрирование). Работу выполняю прилежно и в назначенные сроки. Полное взаимодействие с заказчиком.