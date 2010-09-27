Вэб-программирование, верстка любой сложности, сайты "под ключ".
В 2009 закончил СПб ГУАП по специальности "Программное обеспечение вычислительных систем" по направлению "Вэб-программирование". Отлично владею такими языками программирования как PHP, JavaScript (JQuery), HTML, XML, SQL (MySQL) а также технологией AJAX. Имею опыт работы в данной сфере 4 год (создание сайтов с нуля, доработка, продвижение и администрирование). Работу выполняю прилежно и в назначенные сроки. Полное взаимодействие с заказчиком.
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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Борис все сделал качественно! Даже больше чем потребовалось! Рекомендую, отличный исполнитель. Знает php, ajax, css, html.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Денисом. Задача была поставлена чётко и ясно. Оплатил работу сразу без задержек. Рекомендую как надежного заказчика.
$50
10 баллов
13 лет назад
Прекрасный исполнитель, сделал всё как надо, быстро и красиво. Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Владом! Задание было сформулировано чтеко и ясно, оплата своевременная. Рекомендую как ответственного и надежного заказчика!
$30
10 баллов
13 лет назад
Борис оправдал ожидание, он сделал все, несколько раз вносил коррективы. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Тз понятное. Всегда на связи оплата в срок.
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга