Верстка psd макета

$50
HTML-версткаЗавершен14 заявок239 просмотров
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Здравствуйте,необходимо сверстать макет.

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии опервы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать

Срок: до завтрашнего утра ! до 11 по Мск.

Жду Ваших предложений.

Джипег в приложении.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Еще раз убеждаюсь что Игорь Мастер верстки !!!Приятен в общении !!! Оперативен ! Рад сотрудничеству !!!
Приятно работать с Иваном. Четко поставлена задача и удобный материал. Приятен в общении и всегда на связи. Рад сотрудничеству!
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