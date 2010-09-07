Нужно сверстать макеты интернет-магазина. В архиве прикладываю предварительные макеты. Тому, кто будет делать вышлю окончательные и + там ещё будет две страницы: с расширенным видом товара и макет оформления покупки. Мне не принципиально, вёрстка будет div'ами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка интернет магазина. в архиве несколько страниц.
Уникальных страниц 5 и несколько подобных.
Первое сообщение от вас ссылка на портфолио и бюджет.
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