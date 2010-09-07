Вёрстка интернет-магазина

Очень не хотелось писать отрицательный отзыв Евгению, человек адекватный и с ним легко работать, но 2ую часть оплаты за проект он так и не оплатил. Перед началом сотрудничества, мы оговорили условия оплаты - 50% аванс и остальные 50% после сдачи работы. Аванс получил быстро, и после сдачи работы мы оговорили дополнительные услуги еще на 15$, после выполнения которых, я должен был получить 2ую часть бюджета и плату за доп. услуги - 40$ +15$. Евгений говорил что возникли проблемы с терминалом оплаты, по этому я дал ему время (более 2ух недель) на разбор ситуации, но так и не дождался оплаты. Я надеюсь ситуация решится, и я удалю отриц. отзыв.