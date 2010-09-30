Сверстать макеты интернет-магазина

HTML-версткаЗавершен9 заявок218 просмотров
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Нужно сверстать макеты интернет-магазина. В архиве прикладываю предварительные макеты. Тому, кто будет делать вышлю окончательные и + там ещё будет две страницы: с расширенным видом товара и макет оформления покупки.

Мне не принципиально, вёрстка будет div'ами или таблицами. Главное - что бы кроссбраузерно и валидно. Дизайн резиновый. По вопросам резины дизайнер будет на связи и сможет ответить на все вопросы.

Очень важно что бы верстальщик понимал, что его код потом будет одеваться на программный код. И поэтому его вёрстка будет разделяться на шаблоны.

Срок работы - 2-3 дня. Это реально? Более детально расскажу с каких макетов начинать, что бы промежуточный вариант я также видел.

13 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Lysyi
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Александр выполняет работы на высоком уровне. Мне особенно понравилось внимание к мелочам, таким как динамический контент и резиновый дизайн. Все правки исправил быстро и техническую поддержку своего кода тоже обеспечивает.
Все порадовало. И тех. задание, и классный подход с описанием поправок кода, и своевременная оплата. Обращайтесь в будущем
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