Приватно для sitesboom

$250
HTML-версткаЗавершен11 заявок341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переверстать с существующего дизайна 100 стр. html

Страницу прилагаю, страницы все схожие.

13 лет назад
kinostudia
Дмитрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
sitesboom
42 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$220
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
+ Все ok!
  • Похожие заказы

  • Вёрстка интернет-магазина

    Вёрстка интернет магазина. в архиве несколько страниц. Уникальных страниц 5 и несколько подобных. Первое сообщение от вас ссылка на портфолио и бюджет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать макеты интернет-магазина

    Нужно сверстать макеты интернет-магазина. В архиве прикладываю предварительные макеты. Тому, кто будет делать вышлю окончательные и + там ещё будет две страницы: с расширенным видом товара и макет оформления покупки. Мне не принципиально, вёрстка будет div'ами ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макеты

    Необходимо сверстать несколько макетов. Основные требования: 1. Кроссбраузерность: IE 6-8, Opera 8-9, Chrome, FF 2-3. 2. Резиновость: 1024 и шире. 3. Валидность и оптимизация по размеру файлов. 4. Со стилями, все css отдельным файлом. Таблицы или дивы — на ваше усмотрение. Жпег ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить сайт для IE6

    $10

    Необходимо подправить сайт http://servit.com.ua/ чтобы отображался в Internet Explorer 6 точно так же как и в 8 Explorer, Mozilla. Т.е. решить проблему с корректным отображением графических файлов в шапке и с рабочей областью. Оставляйте свои предложения ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Virtuemart чуть подправить верстку и настроить

    1)нужно чуть подправить шрифты, подправить верстку в корзине 2)Настроить на 1 пункт меню вывод всего товара со всех категорий Подробности и более точно ТЗ при переписке Пишите ориентировочные сумму и срок.

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо переверстать макет для webasyst

    Есть дизайн-концепт. Полностью утвержденный заказчиком. Есть готовая верстка. Нужно сделать сборку для webasyst. Т.е. сделать всю Тему. Опыт работы должен быть обязательно! Если нет опыта лучше не тратить мое и ваше драгоценное время. Жду ваши цены и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка psd макета

    $50

    Здравствуйте,необходимо сверстать макет. По всем стандартам: Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии опервы,хром и сафари. 2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше). 3.Валидная и сео оптимизированная верстка. 4.Совпадение с макетами должно быть 100 % 5.Возможно кое ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать страницу с нуля без psd

    $50

    Взять главную страницу с сайта vipzabor.com и сверстать её в html 5 Требования HTML 4 - 5 резина дивная Валидный CSS 2 c применением хаков Использовать библеотеку JQuery Все элементы навигации делать при помощи списков Подкллючение флеша при помощи плагина ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад