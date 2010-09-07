Приватный проект для Влащенко Михаила (vla_misha)

Есть дизайн-концепт. Полностью утвержденный заказчиком. Есть готовая верстка. Нужно сделать сборку для webasyst. Т.е. сделать всю Тему. Опыт работы должен быть обязательно! Если нет опыта лучше не тратить мое и ваше драгоценное время. Жду ваши цены и ...