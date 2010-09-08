Верстка под shopscript

HTML-версткаЗакрыт2 заявки100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать из psd под шоппскрипт срочно ваша цена? всего 3 страницы

ася 832683

п.с буду проверять во всех браузерах тщательно

13 лет назад
design-vl
Серега 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка 2х страниц

    Нужно сверстать легкую страницу, чтобы контент внизу переключался без перезагрузки. срочно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватно для sitesboom

    $250

    Переверстать с существующего дизайна 100 стр. html Страницу прилагаю, страницы все схожие.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка интернет-магазина

    Вёрстка интернет магазина. в архиве несколько страниц. Уникальных страниц 5 и несколько подобных. Первое сообщение от вас ссылка на портфолио и бюджет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать макеты интернет-магазина

    Нужно сверстать макеты интернет-магазина. В архиве прикладываю предварительные макеты. Тому, кто будет делать вышлю окончательные и + там ещё будет две страницы: с расширенным видом товара и макет оформления покупки. Мне не принципиально, вёрстка будет div'ами ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макеты

    Необходимо сверстать несколько макетов. Основные требования: 1. Кроссбраузерность: IE 6-8, Opera 8-9, Chrome, FF 2-3. 2. Резиновость: 1024 и шире. 3. Валидность и оптимизация по размеру файлов. 4. Со стилями, все css отдельным файлом. Таблицы или дивы — на ваше усмотрение. Жпег ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить сайт для IE6

    $10

    Необходимо подправить сайт http://servit.com.ua/ чтобы отображался в Internet Explorer 6 точно так же как и в 8 Explorer, Mozilla. Т.е. решить проблему с корректным отображением графических файлов в шапке и с рабочей областью. Оставляйте свои предложения ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Virtuemart чуть подправить верстку и настроить

    1)нужно чуть подправить шрифты, подправить верстку в корзине 2)Настроить на 1 пункт меню вывод всего товара со всех категорий Подробности и более точно ТЗ при переписке Пишите ориентировочные сумму и срок.

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад