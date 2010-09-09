Верстка шаблона по макету для Aios

Нужно сделать правки на сайте, все правки и ссылка на сайт в txt файле, он прилагается. Сайт на Wordpress, все пароли даю выбранному исполнителю. Бюджет небольшой и очень сильно ограничен. Никаких предоплат, деньги и отзыв после сделанной работы.