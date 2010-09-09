Верстка шаблона по макету для Aios

Верстка дизайна + jQuery Если вы хороший верстальщик и любите jQuery, мое обращение для вас. 1) Нужно заверстать дизайн на базе плагина Masonry (+ дописать к нему немного кода из тутуриала). 2) Прикрутить Nivo Slider, prettyPhoto и History. 3) ...
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Требуется верстка сайта по psd макету
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