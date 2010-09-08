Обновить верстку шаблона на DLE

Требуется фрилансер-верстальщик в г. Ростов-на-Дону Необходимо сверстать дизайн для интернет-магазина и натянуть на битрикс, (тестовая версия пока без дизайна newtehno.tmweb.ru/ ),Жду Ваших предложений по ценам и срокам. аська:363980131
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить парочку однотипных шаблонов (2 и 3 колонки) до актуальной версии (DLE 9.0). Обновление примерно с версии 7.3.
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