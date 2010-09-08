Обновить верстку шаблона на DLE

HTML-версткаЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Необходимо обновить парочку однотипных шаблонов (2 и 3 колонки) до актуальной версии (DLE 9.0). Обновление примерно с версии 7.3.

13 лет назад
covcheg
Вадим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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