Обновить верстку шаблона на DLE

Нужно сверстать макеты интернет-магазина. В архиве прикладываю предварительные макеты. Тому, кто будет делать вышлю окончательные и + там ещё будет две страницы: с расширенным видом товара и макет оформления покупки. Мне не принципиально, вёрстка будет div'ами ...