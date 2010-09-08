Доработать кроссбраузерно стили browse virtuemart

Требуется доработка с учетом кроссбраузерности стилей вывода шаблона browse virtuemart. В принципе достаточно отличных знаний css и html, именно со стилями проблемы. По вопросам вывода элементов я могу проконсультировать и подсказать. Все подробности по аське 302121377.