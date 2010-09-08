Поправить верстку группы ВКонтакте

Добрый день!

Есть группа http://vkontakte.ru/club17319102

В Опере 9 все было ок, в Опере 10 таблица сжалась. В остальных браузерах вроде все в порядке.

Надо поправить верстку, чтобы в Опере 10 не сжималась таблица, и при этом чтоб в других браузерах тоже не слетела.

Начальная цена 5 долларов, торг уместен :)

Тот код вики-разметки, который используется сейчас - во вложении.

PS Можно обсудить и улучшение дизайна группы.