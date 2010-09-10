Поправить верстку для 3 страниц

Опыт работы с данным движком обязателен, через несколько дней необходимо будет верстать ещё один макет под этот же движок, так что фактически это заказ на 2 верстки, указывайте сроки и цену за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 странички с формами размещения объявлений. Их нужно переделать при помощи операций удалить, скопировать и вставить. Главное, чтобы на этих страницах остальные элементы никуда не "поехали".
Для профессионала дел - максимум на 1 день.
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Обязательны браузеры IE 6.7.8, Opera, Chrome, FF. Чтобы проходила тест на валидность через валидатор. Верстка фиксированная. Срок - до завтра 16.09 23:00, максимум до 17.09 23:00Завершен13 лет назад
- $5
Сайт - mamin - mir . com 1. Сверху необходимо: - там где сейчас поиск поставить корзину - там где сейчас корзина поставить язык - там где сейчас язык поставить поиск 2. Расширить корзину и немного сделать длинее по высоте. - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Добрый день! Есть группа http://vkontakte.ru/club17319102 В Опере 9 все было ок, в Опере 10 таблица сжалась. В остальных браузерах вроде все в порядке. Надо поправить верстку, чтобы в Опере 10 не сжималась таблица, и при этом ...Закрыт13 лет назад
4wifi.ru/1.jpg Нужно будет сделать ещё страницу корзины, её макет есть. Она почти такая же, как главная, только по центру изменения. Пишите цены и сроки. Цены - минимальные, денег мало. Предпочтение меньшей ценеHTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать имеющийся макет сайта. Верстка включает в себя главную страницу и 2 внутренние страницы. Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Для удобства переписки предложения лучше ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Требуется верстка сайта по psd макетуЗавершен13 лет назад
Верстка дизайна + jQuery Если вы хороший верстальщик и любите jQuery, мое обращение для вас. 1) Нужно заверстать дизайн на базе плагина Masonry (+ дописать к нему немного кода из тутуриала). 2) Прикрутить Nivo Slider, prettyPhoto и History. 3) ...Закрыт13 лет назад
- $60
Нужно сделать правки на сайте, все правки и ссылка на сайт в txt файле, он прилагается. Сайт на Wordpress, все пароли даю выбранному исполнителю. Бюджет небольшой и очень сильно ограничен. Никаких предоплат, деньги и отзыв после сделанной работы.Завершен13 лет назад
Требуется доработка с учетом кроссбраузерности стилей вывода шаблона browse virtuemart. В принципе достаточно отличных знаний css и html, именно со стилями проблемы. По вопросам вывода элементов я могу проконсультировать и подсказать. Все подробности по аське ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад