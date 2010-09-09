Верстка шаблона для Джумлы.

Есть страницы в ПСД, неоходимо сверстать из них (валидно, кросбраузерно) шаблон для Джумлы 1.5.17.

Из особенностей: компонент форм и компонент форума, 3 языка (перевод не нужен).

Для форм и форума тоже есть макеты.

Всего страниц 3 в ПСД.

Исполнителю дам дамп Сайта и БД, чтоб смог показать как всё работает.

Пишите сроки и цены.