Верстка, около 20 страниц

http://mir2030.info/b42cfeb4ec08.jpg Картинка немного улучшена в цветах. в ПСД как-то блекло Надо наверстать резину + оттенки другие (хотя бы как на картинке. Их код можно узнать в фотшопе пипеткой) Ну и цвет шрифта вместо детской неожиданности на темно-коричневый, ...