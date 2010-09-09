Верстка, около 20 страниц

Есть макеты сайта в psd, все основные страницы. Задача сверстать их и привязать сайт либо к бесплатной CMS либо написать с нуля. Нужен человек верстальщик и программист в одном лице. Либо команда специалистов. У претендента не должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ выложено по адресу:
http://narod.ru/disk/23518889000/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.7z.html
все повесить на джумлу
срок - 3 дня (до вечера понедельника)
дополнительно прикреплен файл с требованиями
в своей заявке дайте ссылки на подобные работы
пожалуйста, внимательно изучите задание и оцените свои силы
в срок надо уложиться
заказы есть регулярно, с добросовестным исполнителем буду работать дальше
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