Верстка, около 20 страниц

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки260 просмотров
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ТЗ выложено по адресу:

http://narod.ru/disk/23518889000/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.7z.html

все повесить на джумлу

срок - 3 дня (до вечера понедельника)

дополнительно прикреплен файл с требованиями

в своей заявке дайте ссылки на подобные работы

пожалуйста, внимательно изучите задание и оцените свои силы

в срок надо уложиться

заказы есть регулярно, с добросовестным исполнителем буду работать дальше

13 лет назад
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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