Верстка крос., div, IE6+ 3 страницы

HTML-версткаЗавершен9 заявок204 просмотра
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Есть 3 странцы на верстку - 1 главная, 2 внутренние - до понедельника, оперативная оплата Webmoney

до понедельник

13 лет назад
oitk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$120
3 дня
Верстку нужно было сделать в сжатые сроки, верстка была непростая. Работали субботу и воскресенье - исполнитель выполнил взятые обязательства. Рекомендую.
Спасибо!
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