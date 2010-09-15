Верстка сайта для консалтинговой компании

Есть 3 странцы на верстку - 1 главная, 2 внутренние - до понедельника, оперативная оплата Webmoney до понедельник
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Валидно, кросбраузерно!
Придется решить несколько нестандартных задач!
Заказчик будет "драть" сильно!
Макет вышлю на почту! надо посоветоваться! не все еще доделали!
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