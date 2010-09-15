Верстка сайта для консалтинговой компании

Работа была сделана на отлично! Даже на 1 день раньше запланированного! Что оказалось приятным сюрпризом, т.к. сроки очень поджимали! с первого же раза 6 страниц верстки были приняты! единственный баг в ИЕ6 на главной был устранен за 15 минут! Резюме: Я очень доволен! уже не первый раз работаю с Дмитрием, и ни одного к нему замечания!