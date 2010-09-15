Верстка сайта для консалтинговой компании

$100
HTML-версткаЗавершен5 заявок251 просмотр
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Придется решить несколько нестандартных задач!

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Верстка сайта
13 лет назад
htm-group
Норманн 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitrirudenko
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа была сделана на отлично! Даже на 1 день раньше запланированного! Что оказалось приятным сюрпризом, т.к. сроки очень поджимали! с первого же раза 6 страниц верстки были приняты! единственный баг в ИЕ6 на главной был устранен за 15 минут! Резюме: Я очень доволен! уже не первый раз работаю с Дмитрием, и ни одного к нему замечания!
Работаю с заказчиком не первый раз, все как всегда на высоте: 1. Четкие задачи 2. Мгновенные ответы на вопросы по проекту 3. Идет на компромис при наличии аргументов 4. Приятен в общении 5. С оплатой полный порядок Уверен останетесь довольны сотрудничеством!
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